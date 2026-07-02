$!Semar incauta más de 2 mil 500 dosis de metanfetamina en el fraccionamiento Casa Blanca de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina realizaron el aseguramiento de 2 mil 570 dosis de metanfetamina, 735 dosis de cocaína y 307 cigarrillos de marihuana en el fraccionamiento Casa Blanca, en Mazatlán. Durante la intervención, los oficiales también incautaron 13 cartuchos, un cargador y dinero en efectivo.

La información se dio a conocer de manera institucional mediante un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Sin embargo, la estructura federal no precisó mayores detalles sobre el origen o las circunstancias específicas que derivaron en este operativo en la entidad. Las dependencias oficiales tampoco reportaron la detención de personas relacionadas con estos hechos.