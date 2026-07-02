$!Semar incauta más de 2 mil 500 dosis de metanfetamina en el fraccionamiento Casa Blanca de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina realizaron el aseguramiento de 2 mil 570 dosis de metanfetamina, 735 dosis de cocaína y 307 cigarrillos de marihuana en el fraccionamiento Casa Blanca, en Mazatlán. Durante la intervención, los oficiales también incautaron 13 cartuchos, un cargador y dinero en efectivo.
La información se dio a conocer de manera institucional mediante un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Sin embargo, la estructura federal no precisó mayores detalles sobre el origen o las circunstancias específicas que derivaron en este operativo en la entidad. Las dependencias oficiales tampoco reportaron la detención de personas relacionadas con estos hechos.
El sector donde se registró la movilización militar destaca por ser una zona céntrica del puerto, ubicada en las inmediaciones del malecón, la Zona Dorada y el Centro Histórico. El perímetro se encuentra cercano al fraccionamiento Estadio, sector donde apenas el pasado miércoles 1 de julio, un hombre fue privado de la vida a balazos.
De acuerdo con el reporte oficial, el material catalogado como narcótico, las municiones y el efectivo quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.