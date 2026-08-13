Semar rescata a un hombre en peligro de ahogamiento en playa de Guasave

Personal naval de la Octava Zona Naval rescató a un hombre que se encontraba en peligro de ahogamiento en el interior del mar, en la playa Las Glorias, en el municipio de Guasave, Sinaloa, según un comunicado de la Secretaría de Marina (Semar).

La acción se realizó en el marco de la denominada “Operación Salvavidas Verano 2026”, desplegada por la Semar a través de la Armada de México durante el periodo vacacional en litorales del país.

El rescate se llevó a cabo después de que la autoridad naval recibió un reporte de emergencia en el que se informó que un hombre mayor de edad se encontraba dentro del mar, sin poder salir y pidiendo auxilio, al hallarse en riesgo de ahogamiento en la citada playa.

Al arribar al área, el personal naval ingresó al mar para efectuar el rescate y trasladar a la persona a un área segura en la orilla de la playa, donde elementos de Sanidad Naval le proporcionaron atención médica por deshidratación. El hombre fue estabilizado y posteriormente se retiró por sus propios medios.

La Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, Sinaloa, puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 668 100 34 10 para la atención de emergencias en la mar. La Semar también difundió el número de contacto 800 627 4621 (800 MARINA 1).

La dependencia federal informó que mantiene sus labores con la misión de velar por la integridad de las personas y salvaguardar la vida humana en la mar, a través del Sistema de Búsqueda y Rescate.