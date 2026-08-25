$!Semar sorprende a pescadores furtivos en plena veda con extracción ilegal de camarón en la bahía de Ohuira, en Ahome

AHOME._ Un fuerte operativo de inspección y vigilancia marítima derivó en un altercado la noche de este lunes 24 de agosto, luego de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) sorprendieran a un grupo de pescadores presuntamente extrayendo camarón de manera ilegal en la bahía de Ohuira.

Los hechos se registraron frente al campo pesquero de Paredones. De acuerdo con los reportes, las autoridades de seguridad marítima interceptaron a los trabajadores del mar al detectarlos realizando capturas del crustáceo, especie que actualmente se encuentra protegida por la veda oficial.

Ante la resistencia de los presuntos pescadores furtivos, los efectivos de la Marina y Conapesca recurrieron al uso de municiones de goma. Esta maniobra de persuasión tuvo como objetivo dispersar a los civiles y frenar la actividad ilícita, dado que la extracción del producto no ha sido autorizada por las autoridades pesqueras de Sinaloa.