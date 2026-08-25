$!Semar sorprende a pescadores furtivos en plena veda con extracción ilegal de camarón en la bahía de Ohuira, en Ahome

AHOME._ Un fuerte operativo de inspección y vigilancia marítima derivó en un altercado la noche de este lunes 24 de agosto, luego de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) sorprendieran a un grupo de pescadores presuntamente extrayendo camarón de manera ilegal en la bahía de Ohuira.
Los hechos se registraron frente al campo pesquero de Paredones. De acuerdo con los reportes, las autoridades de seguridad marítima interceptaron a los trabajadores del mar al detectarlos realizando capturas del crustáceo, especie que actualmente se encuentra protegida por la veda oficial.
Ante la resistencia de los presuntos pescadores furtivos, los efectivos de la Marina y Conapesca recurrieron al uso de municiones de goma. Esta maniobra de persuasión tuvo como objetivo dispersar a los civiles y frenar la actividad ilícita, dado que la extracción del producto no ha sido autorizada por las autoridades pesqueras de Sinaloa.
El momento de la confrontación quedó documentado en videos que comenzaron a circular recientemente en redes sociales. En las imágenes se observa la tensión entre el personal federal y los tripulantes de una panga. Asimismo, las grabaciones muestran una segunda embarcación en el lugar, la cual habría sido utilizada para almacenar el camarón azul presuntamente saqueado.
El municipio de Ahome se ha posicionado como uno de los puntos con mayor índice de denuncias por captura ilegal de camarón en Sinaloa. Ante este panorama, y para evitar el agotamiento de la especie durante su ciclo crucial de reproducción, los tres niveles de gobierno han tenido que rediseñar y endurecer sus estrategias de prevención.
Las autoridades han reiterado que estos operativos conjuntos, desplegados tanto por el Gobierno del Estado como por fuerzas federales, continuarán de manera estricta en el litoral sinaloense. El objetivo principal es proteger la biomasa del camarón y garantizar una temporada productiva justa para el sector pesquero formal una vez que se levante oficialmente la veda.