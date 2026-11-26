El Gabinete de Seguridad informó este 26 de noviembre de la detención de Fernando "N", "Chapo Félix", señalado como presunto operador de la célula criminal autodenominada Fuerzas Especiales Zambada, vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, en Tamazula, Durango.

Junto con él fueron detenidas tres personas más, entre ellas un menor de edad, en un operativo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según el reporte oficial, los elementos federales advirtieron a un grupo de personas armadas con equipo táctico sobre un camino de terracería en las cercanías del poblado de Cupia, en ese municipio duranguense.

Los presuntos integrantes del grupo criminal intentaron huir hacia la maleza y fueron capturados a corta distancia del punto donde fueron localizados.

La Semar desplegó una aeronave que dio cobertura a las unidades terrestres y que después se empleó para el traslado de los detenidos y de lo asegurado, debido a las condiciones del terreno en la zona serrana.

En el lugar, las fuerzas federales asegurarán cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles de diversos calibres y chalecos balísticos.

Los cuatro detenidos y el material incautado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que definirá su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad señaló que mantendrá las acciones coordinadas en Sinaloa y en las entidades colindantes para detener a generadores de violencia y debilitar las estructuras de los grupos delictivos que operan en el norte del País.

La captura ocurrió menos de una semana después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", en un despliegue en el que participaron 361 elementos y 14 aeronaves.

El Gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Meza Flores, cuya audiencia inicial quedó programada para el 28 de noviembre del mismo año.

Las autoridades mexicanas sostuvieron que ese operativo fue ejecutado únicamente por personal mexicano, con información de inteligencia aportada por Estados Unidos.