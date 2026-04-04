$!Señala colectivo de búsqueda trato desigual y abandono de autoridades

El colectivo de búsqueda de personas, Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, emitió un posicionamiento en el que denunció trato desigual y abandono institucional por parte de las autoridades para emprender jornadas de búsqueda.

En el desplegado, firmado por la representante de la asociación, Reynalda Pulido Chavira, acusan que el Estado ha convertido la búsqueda de personas en privilegios para determinados grupos.

“Es inaceptable que se prioricen “búsquedas exclusivas”, mientras existen expedientes que han permanecido en el olvido por más de 4 años sin que se haya movido una sola piedra”, señala el comunicado.

Sumado a estos reclamos, la agrupación aseguró que hay otro tipo de omisiones oficiales en las labores de rastreo, como zonas donde reportan presencia de cuerpos, que no son exploradas por las instituciones, así como la falta de apoyo logístico para madres buscadoras.

“Tenemos conocimiento de un punto a escasos 45 minutos de la capital (Culiacán) donde se reporta la presencia de cuerpos. A pesar de la urgencia y la naturaleza del hallazgo, las autoridades han mantenido este proceso en una espera injustificable”.