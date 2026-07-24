$!Señalan a un hombre por disparar contra tres perros en Ahome; uno murió y dos sobrevivieron heridos

AHOME. _ Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha generado indignación entre habitantes del municipio de Ahome, luego de que un hombre presuntamente disparara contra tres perros en las inmediaciones del ejido Jesús García, en la sindicatura del Valle del Carrizo. Uno de los canes murió y los otros dos resultaron con heridas de gravedad. De acuerdo con versiones de vecinos, el presunto responsable fue identificado como Paul “N”, residente de la comunidad e hijo de una conocida figura política del norte de Sinaloa, situación que ha intensificado las exigencias ciudadanas para que el caso sea investigado sin favoritismos ni impunidad.

Según los testimonios recabados en el lugar, los hechos ocurrieron la noche del jueves 23 de julio, cuando los tres perros ingresaron al predio del señalado. Presuntamente, el hombre entró a su vivienda, tomó un arma de fuego y posteriormente disparó contra los animales.

Uno de los perros murió en el sitio tras recibir un impacto de bala en el tórax, mientras que los otros dos sobrevivieron con lesiones de gravedad en el abdomen.