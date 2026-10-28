Sentencia a prisión a Arturo y Óscar por asesinar a un hombre y ocultar su cadáver en Ahome

Arturo y Óscar “N” fueron declarados culpables por homicidio, y posteriormente ocultar el cadáver de su víctima, en hechos cometidos en agosto de 2023 en Los Mochis, Ahome.

A Arturo lo sentenciaron a 57 años y 6 meses de prisión por el agravado por parentesco consanguíneo; mientras que a Oscar le impusieron una pena de 46 años, seis meses y 24 días de cárcel.

De acuerdo con las indagatorias, el 24 de agosto de 2023 asesinaron a la víctima con un objeto contundente en un domicilio de Jardines del Bosque, en Los Mochis.

Posterior a ello, ocultaron el cuerpo en el patio trasero, hasta que fue descubierto por autoridades.

Ambos hombres fueron hallados culpables por homicidio calificado y delito vinculado a la desaparición de personas, en la modalidad de ocultar un cadáver.

Además de la pena de prisión, deberán cumplir medidas de no repetición: acudir a cursos sobre derechos humanos, relacionado al respeto a la vida.

Oscar iniciará su educación básica, mientras que Arturo recibirá capacitación para aprender un oficio. Por último, ambos deberán ofrecer disculpas públicas.

Asimismo, Arturo fue condenado a cubrir una multa de 135 mil 712 pesos y Óscar de 124 mil 855 pesos, sumado al pago de un millón 049 mil pesos por concepto de reparación del daño, correspondiente a daño material y gastos funerarios.