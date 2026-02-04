Sentencian 60 años de prisión a un hombre por feminicidio y homicidio agravado en Culiacán

Un hombre identificado como Carlos “N” fue sentenciado a 60 años de prisión tras ser encontrado culpable de los delitos de feminicidio agravado por razón de parentesco y homicidio agravado por relación familiar, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en junio de 2017 en un domicilio del fraccionamiento Santa Rocío, en la ciudad de Culiacán. En ese lugar, el ahora sentenciado agredió con un objeto punzocortante a su madre, dejándole lesiones que provocaron su muerte.

Posteriormente, atacó a su hermano menor de edad, quien también falleció a consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión.

Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, la autoridad judicial le impuso una pena de 60 años de prisión, además del pago de 763 mil 958 pesos como reparación del daño.