Sentencian a 10 años de cárcel a Catarino ‘N’ por abuso sexual agravado por parentesco por afinidad

Una jueza de control sentenció a 10 años de prisión a Catarino “N”, tras ser encontrado responsable del delito de abuso sexual agravado por parentesco por afinidad contra una menor de edad.

La condena fue obtenida por la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Región Centro, mediante un procedimiento abreviado. Los actos ilícitos se cometieron entre los meses de mayo y junio de 2024.

El ahora sentenciado, aprovechando la relación de parentesco con la víctima, realizó actos de tipo sexual en su contra.

Además de la década en prisión, a Catarino “N” se le impuso el pago de 33 mil 600 pesos para cubrir la reparación del daño psicológico y moral de la víctima, así como una multa económica de 12 mil 051 pesos. Este fallo judicial subraya la respuesta penal ante la violencia sexual contra la niñez.