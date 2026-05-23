Sentencian a 10 años de prisión a un hombre por robo de vehículo, en Ahome

Un Juez de Control sentenció a 10 años de prisión a un hombre responsable de un robo de vehículo a mano armada, cometido el pasado 28 de mayo de 2015, en el municipio de Ahome.

El ahora declarado culpable, Francisco “N”, interceptó a la víctima quien llegaba a bordo de su unidad a un domicilio, y junto con otra persona le intimidó con un arma de fuego para despojarle del carro.

Por estos hechos, fue inculpado por robo de vehículo agravado, mediante el uso de arma que pudiera intimidar a la víctima por dos o más personas.

Mediante la vía del procedimiento abreviado, le fue impuesta una pena de cárcel por 10 años, además del pago de 97 mil pesos por concepto de multa, reparación del daño material y daño psicológico y moral a favor de la víctima.