Sentencian a 12 años de prisión a Osiel N por violación equiparada en Culiacán

CULIACÁN. _ Tras ser declarado culpable del delito de violación equiparada, un hombre identificado como Osiel “N” fue sentenciado a una pena de 12 años de prisión en la capital del estado.

Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron el pasado 11 de agosto de 2024 en un sitio de descanso ubicado en esta ciudad. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Región Centro, el hoy sentenciado realizó actos de índole sexual en perjuicio de una menor de edad.

La resolución judicial se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, donde el Juez de Control, además de la pena privativa de la libertad, impuso al sentenciado el pago de 8 mil 400 pesos por concepto de daño moral en favor de la víctima.

Con esta resolución, la autoridad judicial dio por concluido el proceso penal bajo la causa correspondiente, reafirmando la responsabilidad penal del señalado en el ataque contra la integridad de la menor.