Sentencian a 13 de grupo armado detenido en campo El Conejo, en Culiacán

Miembros de un grupo armado fueron sentenciados a 12 y 13 años de prisión, tras ser detenidos en posesión de armas, cartuchos y cargadores, en las inmediaciones de campo El Conejo, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los 13 hombres condenados fueron arrestados por el Ejército Mexicano en noviembre de 2024, tras un reporte anónimo que alertó sobre la presencia de dicha célula.

Dos de dichos detenidos, Alan y Rubén “N”, recibieron una condena de 13 años, tres meses y 10 días de prisión, además de una multa de 224 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Los otros integrantes del comando armado, Francisco “N”, Luis “N”, Jesús “N”, Wilfredo “N”, Miguel “N”, Esteban “N”, Miguel “N”, Kevin “N”, Cuauhtémoc “N”, Edwar “N” y Felizardo “N”, fueron sentenciados a 12 años de cárcel, y 178 UMAS de sanción.

Al ser detenidos por militares, les aseguraron 13 armas de fuego tipo fusil, un rifle, tres mil 750 cartuchos, 100 cargadores y un vehículo sin placas de circulación.