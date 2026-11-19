Fue sentenciado a 20 años, tres medes y seis días de prisión José Mario “N”, declarado responsable de un intento de homicidio a balazos cometido en febrero de 2025 en la carretera San Blas-Los Mochis, en el municipio de El Fuerte.

De acuerdo con la relatoría de Fiscalía General del Estado (FGE), la víctima circulaba por la vialidad, a la altura de Campo Esperanza, cuando fue interceptada por José Mario, quien le disparó con un arma de fuego, causándole lesiones.

El afectado logró salir del vehículo y huir para ponerse a salvo, siendo trasladada posteriormente a un hospital para recibir atención médica.

A través de un juicio oral, un Juez lo declaró culpable por homicidio calificado con premeditación y ventaja en grado de tentativa.

Además de la pena de cárcel, se impuso el pago de 223 mil 488 pesos por concepto de reparación del daño material y moral.