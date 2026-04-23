Sentencian a 22 años de cárcel a hombre por violación contra menor de edad, en Rosario

Fue sentenciado a 22 años de cárcel Arnulfo “N”, declarado culpable del delito de violación equiparada agravada por razón de parentesco, en contra de una menor de edad, en el municipio de Rosario.

Según la relatoría oficial, en abril de 2018 ocurrió una primera agresión, y dos meses después una segunda agresión sexual contra la menor, quien tiene parentesco consanguíneo con el hombre.

Las indagatorias de la autoridad señalaron que el ahora sentenciado amenazó e intimidó a la víctima, para que no denunciara los hechos.

Además de la pena de cárcel, Arnulfo deberá pagar por la reparación del daño la cantidad de 24 mil pesos, por concepto de terapias psicológicas y daño moral.