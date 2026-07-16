Sentencian a 29 años de prisión a hombre por violación y abuso sexual en Sinaloa

Una Jueza de Sinaloa declaró culpable a Urbano “N” de violación equiparada y abuso sexual agravado contra una menor de edad, y lo sentenció a 29 años de prisión.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, lo halló como el responsable de los hechos cometidos entre el 22 y 26 de abril de 2024.

En ese periodo, el acusado realizó actos de índole sexual contra la menor de edad, conducta que repitió durante el mes de mayo del mismo año.

Tras escuchar los alegatos de apertura de las partes, la autoridad judicial impuso una pena de 29 años y 4 meses de prisión, así como el pago de 108 mil 570 pesos por concepto de reparación del daño moral y 26 mil 600 pesos por daño psicológico.

Por otro lado, se fijó el 17 de julio de 2026 como fecha para la lectura y explicación de sentencia.