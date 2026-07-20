Sentencian a 29 años de prisión a tres civiles armados detenidos en Elota

MAZATLÁN. _ Por su responsabilidad penal en los delitos de portación de armas de fuego con la agravante por ser más de tres artefactos, y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Octavio “N”, Carlos “N” y Juan “N”.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada aportó las pruebas suficientes ante la autoridad judicial. El juez impuso a los acusados una pena de 29 años, 10 meses y 10 días de prisión. Esta sanción penal la deberán cumplir en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán. Asimismo, la autoridad judicial les fijó una multa económica de 164 mil 392.42 pesos.

Los hoy sentenciados fueron aprehendidos en enero del presente año por elementos de la Secretaría de Marina cuando realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad de El Roble, perteneciente al municipio de Elota. En el sitio se ubicaron dos vehículos estacionados en los que se encontraban civiles armados con chalecos tácticos.

Durante la acción militar se aseguró un fusil calibre .50 tipo Barrett, siete armas largas de diversos calibres, una ametralladora, 30 cargadores, 14 cintas eslabonadas, más de dos mil cartuchos útiles y dos vehículos.