Sentencian a 31 años de cárcel a intendente por violación de un menor en una escuela de Mazatlán

Por el delito de violación equiparada, un Juez de Control dictó de sentencia de 31 años y seis meses de prisión en contra de Rubén “N” por un caso ocurrido en el municipio de Mazatlán.

Según un informe de la Fiscalía General del Estado, el hecho ocurrió entre diciembre del 2018 y mayo de 2019, luego de que el sentenciado, mientras trabajaba de intendente, realizó actos de índole sexual a un menor de edad dentro de una escuela.

Además de la pena de privación de libertad, Rubén “N” deberá pagar una cantidad de 80 mil 600 pesos de multa, así como otros 24 mil pesos para terapia psicológica como reparación de daño.