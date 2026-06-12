Sentencian a 31 años de prisión a hombre por secuestro de un menor en Concordia

Agapito “N”, señalado como uno de los cinco responsables del secuestro de un menor de edad en Concordia, fue sentenciado a 31 años y 6 meses de prisión tras ser hallado culpable.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, hace casi 17 años, el 17 de julio de 2009, un grupo de cinco hombres a bordo de un automóvil interceptó a la víctima, que caminaba por la vía pública, y entre dos sujetos que descendieron, lo amenazaron y obligaron a subir al carro.

De ahí lo llevaron hacia unas tierras de cultivo en un poblado, donde el menor quedó privado de su libertad y los responsables exigieron un pago de 400 mil pesos a la familia del joven para su liberación.

A través de la Unidad Especializada Antisecuestro, las autoridades asesoraron a la familia y acordaron una cantidad menor para rescatar al joven, y tiempo después fueron identificados y detenidos los cinco responsables.

En el caso de Agapito “N”, fue declarado culpable de secuestro agravado cometido por dos o más personas en perjuicio de un menor de edad, al pago de una multa por 28 mil 572 pesos, sumado a la condena en prisión.