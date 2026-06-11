Sentencian a 45 años de prisión a líder de célula delictiva por privación de la libertad en Sinaloa

MAZATLÁN._ Tras acreditarse su responsabilidad penal, Juan José “N” fue sentenciado a 45 años de prisión por el delito de privación de la libertad con el propósito de obtener un rescate.

Luego de concluir las etapas procesales del sistema penal tradicional, el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán emitió una sentencia condenatoria en contra del acusado, al demostrarse su participación en el delito cometido en lugar solitario, con la intervención de más de dos personas y mediante violencia física y moral.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez le impuso el pago de una multa por 36 mil 527 pesos.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada Antisecuestro (UEA) de la Fiscalía General del Estado, el hoy sentenciado encabezaba una célula delictiva que operaba durante 2008 en los municipios de Elota, San Ignacio y Cosalá.

El expediente establece que Juan José “N” participó en la privación de la libertad de un trabajador del transporte público el 13 de febrero de 2008 en la comunidad de La Cruz, municipio de Elota, mientras la víctima realizaba sus labores.

Tras la denuncia, agentes de la UEA desarrollaron trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a integrantes de la organización en Tayoltita, Elota. Como resultado del operativo, varios presuntos integrantes fueron detenidos y el líder de la célula fue capturado el 7 de abril de ese mismo año.

Las investigaciones también documentaron la participación de la organización en la privación de la libertad de dos personas ocurrida en octubre de 2007 en la comunidad de El Platanar, municipio de San Ignacio. En ese caso, los responsables exigían 400 mil pesos por cada una de las víctimas a cambio de su liberación.

Las indagatorias ministeriales establecieron que una de las personas afectadas fue liberada, mientras que la otra perdió la vida.