Sentencian a 5 años de prisión a Mariano ‘N’ por abuso sexual agravado en Culiacán

CULIACÁN. _ Un juez de control dictó una sentencia de 5 años y 4 meses de prisión en contra de un sujeto identificado como Mariano “N”, quien fue encontrado culpable de abuso sexual agravado por parentesco consanguíneo contra una menor de edad en Culiacán.

La condena, obtenida mediante un procedimiento abreviado, deriva de hechos ocurridos en mayo de 2018 en un domicilio de la capital sinaloense. El ahora sentenciado aprovechó la relación familiar para ingresar al dormitorio de la víctima, menor de edad, y cometer actos de naturaleza sexual.

El caso fue judicializado por la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad impuso a Mariano “N” el pago de una multa por 16 mil 120 pesos, así como la cantidad de 28 mil pesos para cubrir la reparación del daño psicológico y moral de la afectada.