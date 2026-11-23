Fue condenado a 53 años y cuatro meses de prisión Kevin Leobardo “N”, alias “El Diablo”, al ser hallado culpable de la desaparición y feminicidio de Estrella Lizbeth, en julio de 2025, en el municipio de El Fuerte.

De acuerdo con la investigación oficial, la víctima fue privada de su libertad el mes de julio de 2025, y el día 7 de ese mes, la encontraron en la cajuela de un vehículo incendiado y abandonado en un camino de terracería, en la sindicatura de San Blas.

Kevin Leobardo fue declarado responsable del hecho mediante un procedimiento abreviado, y el Juez de Control añadió a su condena el pago de más de cuatro millones de pesos por concepto de reparación del daño.

Asimismo, tendrá que tomar tratamiento psicológico especializado, participar en pláticas sobre derechos humanos y ofrecer disculpas públicas por el crimen.

“El Diablo” fue detenido el día 18 de julio de 2025, sobre la carretera estatal Los Mochis-San Blas, y desde entonces permanece recluido en el Centro Penitenciario Goros II.

Por el asesinado de Estrella Lizbeth, también fue detenido Miguel “N”, y este último continúa con su procedimiento judicial.