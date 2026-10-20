Sentencian a 9 y 12 años de prisión a hombres detenidos por portación de armas en Las Aguamitas, en Culiacán

Dos sujetos detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la comunidad Las Aguamitas, en la sindicatura de Imala, en Culiacán, fueron sentenciados a 9 y 12 años de prisión por los delitos de portación de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los ahora culpables son José “N” y Fermín “N”, a quienes ubicaron en dicho poblado luego de recibir un reporte de disparos de arma de fuego, que desató una persecución.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los oficiales que atendieron el reporte vieron a ambos hombres descender de un vehículo, y una vez perseguidos y alcanzados, les aseguraron armamento.

El incauto fue de dos armas de fuego tipo pistola, un arma tipo fusil, 18 cargadores, 472 cartuchos, cinco chalecos porta cargadores, dos cascos, dos fornituras, 78 ponchallantas, un pasamontaña y un vehículo.

A José “N” lo condenaron a 12 años, un mes y 24 días de prisión, además de una multa de 197 Unidades de Medida y Actualización (UMAS); mientras que a Fermin “N” le sentenciaron a nueve años, cinco meses y 24 días de cárcel, con una multa de 177 UMAS, por los delitos antes mencionados.