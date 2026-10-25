$!Sentencian a grupo armado detenido tras operativo de la Marina en La Vuelta, Navolato

Fueron declarados culpables y sentenciados con hasta 10 años de prisión un grupo de civiles armados, que fueron detenidos durante un operativo y enfrentamiento con la Secretaría de Marina (Semar) en la comunidad La Vuelta, municipio de Navolato.

El hecho donde cayó arrestado este grupo armado fue el pasado mes de octubre de 2025; según el informe oficial, todo derivó de un patrullaje en el que personal naval detectó a los civiles, y estos abrieron fuego al notar la presencia de autoridades.