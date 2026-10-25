$!Sentencian a grupo armado detenido tras operativo de la Marina en La Vuelta, Navolato

Fueron declarados culpables y sentenciados con hasta 10 años de prisión un grupo de civiles armados, que fueron detenidos durante un operativo y enfrentamiento con la Secretaría de Marina (Semar) en la comunidad La Vuelta, municipio de Navolato.
El hecho donde cayó arrestado este grupo armado fue el pasado mes de octubre de 2025; según el informe oficial, todo derivó de un patrullaje en el que personal naval detectó a los civiles, y estos abrieron fuego al notar la presencia de autoridades.
El operativo arrojó además el decomiso de 13 fusiles, un rifle, dos mil 798 cartuchos, 82 cargadores, 15 chalecos tácticos con placas balísticas, dos cascos, tres vehículos con reporte de robo y ocho motocicletas sin placas de circulación.
Las sentencias emitidas fueron por 10 años y 10 meses para Omar “N” por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Por los mismos tres delitos, recibieron 10 años, un mes y 10 días de prisión Ángel “N”, Martín “N”, Brandon “N”, Fernando “N”, José “N”, Jair “N”, Luis “N”, Pedro “N”, Juan “N” y Antonio “N”.
En tanto, Germán “N” fue declarado culpable únicamente por posesión de arma de fuego, y recibió una condena de cuatro años, cinco meses y 10 días de prisión.