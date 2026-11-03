Sentencian a hombre en Mazatlán y procesan a otro en El Rosario por armas y drogas

CULIACÁN._ La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de ocho años y cuatro meses de prisión contra un hombre detenido por transportar marihuana en Mazatlán, así como la vinculación a proceso de otro por la portación de un arma de fuego y la posesión de droga en El Rosario.

En el primer caso, Jesús “N” fue sentenciado a ocho años y cuatro meses de prisión por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, informó la Fiscalía General de la República.

Además de la pena de cárcel, el juez le impuso una multa de 83 Unidades de Medida y Actualización.

De acuerdo con la FGR, la detención ocurrió tras una denuncia anónima que alertaba sobre una persona que transportaba narcótico en un autobús.

Elementos de la Policía Federal Ministerial acudieron a la carretera Internacional México 15, en el tramo Mazatlán-Tepic, cerca del poblado Villa Unión, donde ubicaron una unidad con las características señaladas.

Tras marcarle el alto y realizar una inspección, los agentes aseguraron nueve kilos 349 gramos 600 miligramos de marihuana.

Jesús “N” y el narcótico quedaron a disposición de la Fiscalía Federal en Sinaloa, que integró la investigación y llevó el caso ante la autoridad judicial.

En un segundo caso, José “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio, en su variante de venta.

De acuerdo con la FGR, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo detuvieron cuando circulaba por una calle de terracería en los límites del poblado Cacalotán, en El Rosario.

Los agentes observaron que portaba un arma de fuego y, al notar la presencia de las autoridades, intentó escapar, pero fue detenido.

Durante la intervención le aseguraron un fusil, 130 cartuchos, cinco cargadores, siete kilos 708 gramos de marihuana, un radio de comunicación, una fornitura y un chaleco táctico con placas balísticas.

El juez de Control dictó auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa. José “N” permanecerá en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, mientras continúa el proceso penal.