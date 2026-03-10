Sentencian a más de 13 años de prisión a un hombre por abuso sexual a su nieta, en Culiacán

Un hombre fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión tras ser declarado culpable del delito de violación equiparada agravada en razón de parentesco consanguíneo, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con la autoridad, el sentenciado fue identificado como Isidro “N”, cuyo caso fue llevado por la Unidad del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales de la Región Centro.

Las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron el 4 de diciembre de 2022 en un domicilio de la ciudad de Culiacán, donde el acusado cometió actos de índole sexual en contra de su nieta menor de edad.

La Fiscalía precisó que el agresor mantenía una relación de parentesco consanguíneo con la víctima, al tratarse de su abuelo paterno.

La sentencia fue emitida mediante audiencia de procedimiento abreviado, en la que además de la pena de prisión se le impuso el pago de 8 mil 400 pesos por daño psicológico y otros 8 mil 400 pesos por daño moral a favor de la víctima.