Sentencian a más de 5 años de prisión a joven por narcomenudeo y labores de vigilancia en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 5 años y 4 meses de prisión en contra de Kevin “N”, tras ser declarado culpable de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y contra las instituciones de seguridad pública.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025 en la colonia Azteca, en Mazatlán, donde el ahora sentenciado realizaba labores de vigilancia para alertar sobre los movimientos de las autoridades, obstaculizando sus funciones.

Al detectar esta conducta, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional descendieron de su unidad para realizar una revisión; sin embargo, Kevin “N” intentó huir del lugar, arrojando ponchallantas durante su escape.

Pese a su intento de fuga, fue detenido metros más adelante por los elementos de seguridad.

Además de la pena privativa de la libertad, durante la audiencia de procedimiento abreviado se le impuso el pago de una multa de 113 mil 253 pesos.