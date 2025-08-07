Sentencian a mujer por intento de homicidio durante falso trato de compraventa en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso de la Región Centro, obtuvo una sentencia condenatoria contra Melissa “N”, quien fue hallada culpable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, al haber actuado con premeditación, ventaja y con motivo de robo.

Los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2022 en Culiacán, cuando la hoy sentenciada presuntamente citó a la víctima bajo el engaño de concretar la compra de una vivienda. Al llegar al sitio acordado, la víctima fue atacada con un arma de fuego por Melissa y otros sujetos, quienes además le robaron sus pertenencias y la dejaron creyéndola muerta antes de huir del lugar.

Pese a la gravedad de las heridas, la víctima logró pedir auxilio y fue trasladada a una clínica donde recibió atención médica.

Durante una audiencia de procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia condenatoria contra Melissa “N” y le impuso una pena de 9 años y 8 meses de prisión, además de una multa por $152,250 pesos como reparación del daño.