Sentencian a pena máxima a Álvaro por secuestro y violación, en Culiacán

Por los delitos de secuestro agravado y violación, Álvaro “N” fue sentenciado a 118 años de prisión, y cumplirá la pena máxima por hechos cometidos en septiembre de 2018, en Culiacán.

A pesar del fallo dictado, el artículo 29 del Código Penal para el Estado de Sinaloa señala que la pena máxima a cumplir son 70 años de cárcel.

Según las acusaciones, el hombre tuvo en cautiverio a su víctima dentro de una cisterna durante ocho días, periodo en el que la agredió física, verbal y sexualmente, y pidió dinero para su liberación; la afectada fue rescatada por policías.

Las autoridades judiciales determinaron una pena de 95 años por el delito de secuestro agravado; más 23 años, cuatro meses y 24 días por violación.

Asimismo, el sentenciado deberá pagar una multa de un millón 402 mil 72 pesos, por reparación del daño psicológico y material.