Sentencian a seis adolescentes por atacar a machetazos a una persona en Ahome

AHOME. _Un juez dictó sentencia condenatoria contra seis adolescentes tras encontrarlos culpables del delito de lesiones dolosas calificadas, derivado de una agresión tumultuaria cometida con machetes, que puso a la víctima en riesgo de perder la vida.

De acuerdo con los datos recabados en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos se registraron el pasado 21 de septiembre de 2025, en las inmediaciones del ejido Ahome Independencia.

En el lugar, los ahora sentenciados interceptaron a la víctima y la agredieron físicamente con machetes y diversos objetos contundentes, provocándole heridas de tal gravedad que requirieron su traslado urgente a un hospital.

Ante los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado. El tribunal impuso a los seis involucrados una sanción de dos años y seis meses de medidas no privativas de la libertad.

Entre las resoluciones dictadas por la autoridad judicial, se estableció que los adolescentes deberán cumplir con un esquema de libertad asistida durante dos años, recibir una amonestación formal y abstenerse de acudir a determinados sitios. Asimismo, como parte de las medidas de justicia restaurativa y de no repetición del daño, se fijó el pago de 20 mil pesos por concepto de reparación del daño, además de la obligación de cursar talleres enfocados en el respeto a los derechos humanos.

La supervisión y el cumplimiento de estas disposiciones legales estarán a cargo del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes en el estado.