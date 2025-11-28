$!Sigue la búsqueda de Luis Ángel en canal de El Alto del Coyote

A dos días de su desaparición, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Culiacán, así como personal de Protección Civil municipal y estatal, continuaron este viernes 28 de noviembre con las labores de búsqueda para localizar a Luis Ángel, un menor de 9 años que cayó a un canal de riego mientras jugaba con una pelota en la comunidad de El Alto del Coyote, al norte de Culiacán.

Durante la segunda jornada del operativo de búsqueda y rescate, los equipos se trasladaron desde temprana hora hasta el dique Mariquita, donde el niño habría sido arrastrado por la corriente tras caer al agua. El personal se movilizó hacia la zona poniente de la obra hidráulica para ampliar el rastreo.