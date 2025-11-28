$!Sigue la búsqueda de Luis Ángel en canal de El Alto del Coyote

A dos días de su desaparición, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Culiacán, así como personal de Protección Civil municipal y estatal, continuaron este viernes 28 de noviembre con las labores de búsqueda para localizar a Luis Ángel, un menor de 9 años que cayó a un canal de riego mientras jugaba con una pelota en la comunidad de El Alto del Coyote, al norte de Culiacán.
Durante la segunda jornada del operativo de búsqueda y rescate, los equipos se trasladaron desde temprana hora hasta el dique Mariquita, donde el niño habría sido arrastrado por la corriente tras caer al agua. El personal se movilizó hacia la zona poniente de la obra hidráulica para ampliar el rastreo.
Desde el miércoles, día en que ocurrió el percance, los trabajos se concentraron en el canal ubicado a un costado de la carretera México 15, sitio donde se reportó inicialmente el hecho.
En esta nueva fase, los rescatistas emplearon cinco lanchas para recorrer el perímetro y el centro del dique. Las labores comenzaron a las 7:40 horas; sin embargo, hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.
También se utilizó un dron equipado con cámara para sobrevolar el área y detectar posibles puntos de interés que pudieran indicar la ubicación del menor.
Las autoridades descartan que el menor se encuentre en el fondo del dique, por lo que estiman que podría estar en una zona de profundidad media o cerca de la superficie.