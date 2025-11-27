$!Sigue operativo de búsqueda de menor que cayó en un canal al norte de Culiacán

Cuerpos de rescate de distintas instituciones reanudaron el operativo de búsqueda de Luis Ángel, un menor de 9 años de edad que cayó a las aguas de un canal a la altura del poblado El Alto del Coyote, al norte de Culiacán.

El incidente ocurrió durante la tarde de este 26 de noviembre en dicha comunidad, cuando un menor identificado como Luis Ángel jugaba con otros niños, se les fue una pelota al canal, y en su intento por sacarlo, resbaló y cayó a las aguas.

A partir de ese momento, alrededor de las 15:00 horas, comenzó el operativo de búsqueda, pero tuvo que suspenderse cerca de las 18:00 horas por la poca iluminación que hacían inviable continuar los trabajos.

Este 27 de noviembre, desde las 7:00 horas aproximadamente, elementos de rescate acuático de Bomberos Culiacán, así como personal de Protección Civil estatal y municipal regresaron al lugar del hecho para comenzar con el rastreo bajo el agua.