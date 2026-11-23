Sobre la carretera Benito Juárez o La Costerita, en Sinaloa, siguen varados ocho vehículos siniestrados durante los hechos violentos registrados el pasado 20 de noviembre, en el marco del operativo de captura de Fausto Isidro “N”, “El Chapo” Isidro, en Guasave.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López, informó que en total fueron localizados 86 vehículos en 21 puntos de bloqueo a lo largo de dicha rúa, de los cuales han retirado 78 como parte del llamado Operativo Despeje.

El funcionario explicó que algunas de las unidades representan un riesgo, por lo que habrá cierres intermitentes para realizar los trabajos de retiro.

Estos trabajos se llevan a cabo desde temprana hora de este lunes 23 de noviembre, y se mantendrán hasta concluir con el retiro total de las unidades.

Durante este dispositivo de desbloqueo carretero participan 32 grúas y siete retroexcavadoras, así como elementos del cuerpo de Bomberos que operan en cinco unidades.