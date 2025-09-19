$!Simulacro Nacional 2025: México prueba nuevo sistema de alerta en celulares

CIUDAD DE MÉXICO. _ El Gobierno de México, a través del Comité Nacional de Emergencias, llevó a cabo el “Segundo Simulacro Nacional 2025”, un ejercicio preventivo diseñado para fomentar la cultura de la prevención y la participación de la sociedad ante posibles desastres.

Durante el evento, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó una de las principales novedades: la implementación del Sistema de Alertamiento Masivo. Con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, este sistema envió por primera vez alertas a más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país.

“Esto significa que, incluso en las comunidades más apartadas, podremos alertar de manera inmediata a la población y ganar segundos valiosos para cuidar a nuestras familias y comunidades”, afirmó el funcionario, subrayando que el Gobierno de México está preparado para desplegar todos los recursos necesarios en cualquier rincón del país y responder a cualquier tipo de riesgo.