$!Sin blindaje ni operativo visible: así transcurrió la jornada en el aeropuerto de Culiacán tras rumores por despliegue militar

CULIACÁN. _ La mañana de este miércoles 22 de abril estuvo marcada por reportes surgidos tras los operativos federales desplegados en la zona serrana entre Sinaloa y Durango.

Entre las versiones que circularon, una de las más reiteradas señalaba que Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, habría sido trasladado a la base aérea militar de Culiacán para luego ser llevado a la Ciudad de México; sin embargo, esta supuesta detención no ha sido confirmada por autoridades.