$!Sin blindaje ni operativo visible: así transcurrió la jornada en el aeropuerto de Culiacán tras rumores por despliegue militar

CULIACÁN. _ La mañana de este miércoles 22 de abril estuvo marcada por reportes surgidos tras los operativos federales desplegados en la zona serrana entre Sinaloa y Durango.
Entre las versiones que circularon, una de las más reiteradas señalaba que Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, habría sido trasladado a la base aérea militar de Culiacán para luego ser llevado a la Ciudad de México; sin embargo, esta supuesta detención no ha sido confirmada por autoridades.
Con ello, en redes sociales circuló la versión de que el Aeropuerto Internacional de Culiacán se encontraba bajo fuerte resguardo, o incluso “blindado”, por fuerzas federales. No obstante, durante recorridos realizados en los alrededores de la terminal aérea y de la base militar, no se observó una presencia militar inusual.
En el interior del aeropuerto se apreciaron pasillos despejados y operaciones normales en módulos comerciales y de renta de vehículos. Tampoco se detectaron restricciones extraordinarias ni una presencia reforzada de personal armado dentro de la terminal.
Por su parte, en la Base Aérea Militar tampoco se registró una movilización atípica que hiciera suponer una operación extraordinaria. En el lugar solo se observó el avistamiento de dos helicópteros militares en distintos momentos: uno realizando maniobras cercanas a la torre de control y otro que despegó posteriormente desde la zona militar.
Así, mientras en la sierra de Badiraguato se mantienen activos operativos militares, de acuerdo con las autoridades federales, en Culiacán la jornada transcurrió sin un despliegue visible como el que se especuló durante la mañana en torno al aeropuerto y la base aérea.