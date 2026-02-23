Sin bloqueos activos: Gabinete de Seguridad garantiza libre tránsito

Autoridades federales confirmaron el restablecimiento del flujo vehicular en las carreteras del País este lunes, luego de una jornada de violencia que derivó en la obstrucción de vialidades en 20 entidades de la República. Los incidentes se registraron tras el deceso del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, ocurrido el pasado domingo durante un operativo militar en la zona boscosa de Tapalpa, Jalisco.

En un comunicado, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que “todos los bloqueos fueron retirados” y que se logró contener la reacción de grupos civiles armados. El operativo, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, derivó en la quema de vehículos y agresiones armadas contra instituciones bancarias y autoridades.

El funcionario detalló que se contabilizaron 85 bloqueos en carreteras federales de 11 estados, siendo Jalisco el que concentró el mayor número, con 18 cierres; sin embargo, reportes del Gabinete de Seguridad acumularon hasta 65 puntos de obstrucción en esa entidad y 252 en 20 estados durante el domingo.

“Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Jalisco concentró el mayor número, con 18 bloqueos”, señala el comunicado emitido por la dependencia federal.