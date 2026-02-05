Sin localizar cuatro hombres desaparecidos en Mazatlán pese a operativos

MAZATLÁN. _A 36 horas de reportarse su desaparición, los cuatro hombres que fueron víctimas de una privación de la libertad la noche del martes 3 de febrero en Mazatlán continúan sin ser localizados, a pesar de los operativos de búsqueda desplegados por autoridades estatales y federales.
De manera oficial, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que el reporte inicial recibido al número de emergencias 911 alertó sobre la privación de la libertad de seis personas. Tras la activación de un operativo del Grupo Interinstitucional, una mujer y una menor de edad fueron localizadas con vida durante la mañana del miércoles 4 de febrero en las inmediaciones del poblado El Habal.
Pese a este hallazgo, los cuatro varones involucrados en el mismo evento permanecen desaparecidos. La SSPE indicó que las labores de investigación continúan en la zona, sin que hasta el momento se haya dado a conocer información sobre su paradero.
En redes sociales ha trascendido que las víctimas podrían ser turistas originarios del Estado de México; sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad.
Los hechos ocurren en un contexto de reforzamiento de la seguridad en el puerto, a una semana del inicio del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, para el cual se mantiene un despliegue de más de 3 mil elementos de los tres niveles de gobierno.
Este caso se suma a otros eventos recientes en la región. En el municipio de Concordia continúa la búsqueda de 10 trabajadores de una mina que fueron privados de la libertad, lo que ha derivado en operativos encabezados por fuerzas federales con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.
Asimismo, se reportó la privación de la libertad de un empresario minero en el municipio de San Ignacio, identificado como Ernesto “V”, de 52 años. De acuerdo con información preliminar, el incidente se dio luego de que la esposa de la víctima fuera alertada por trabajadores que presenciaron la incursión de civiles armados en un yacimiento minero alrededor de las 20:00 horas, quienes, tras someterlo, lo obligaron a retirarse con rumbo desconocido.
En Mazatlán, persiste además el caso de Carlos Emilio, joven de 21 años desaparecido el 5 de octubre de 2025 tras ingresar a un establecimiento de la Zona Dorada. A cuatro meses de los hechos, el caso continúa sin una línea de investigación clara.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado si existe una denuncia formal relacionada con los cuatro hombres desaparecidos el 3 de febrero ni ha confirmado su identidad. Por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa no ha emitido fichas de localización para este caso ni para el del empresario de San Ignacio.