Sin localizar cuatro hombres desaparecidos en Mazatlán pese a operativos

MAZATLÁN. _A 36 horas de reportarse su desaparición, los cuatro hombres que fueron víctimas de una privación de la libertad la noche del martes 3 de febrero en Mazatlán continúan sin ser localizados, a pesar de los operativos de búsqueda desplegados por autoridades estatales y federales.

De manera oficial, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que el reporte inicial recibido al número de emergencias 911 alertó sobre la privación de la libertad de seis personas. Tras la activación de un operativo del Grupo Interinstitucional, una mujer y una menor de edad fueron localizadas con vida durante la mañana del miércoles 4 de febrero en las inmediaciones del poblado El Habal.

Pese a este hallazgo, los cuatro varones involucrados en el mismo evento permanecen desaparecidos. La SSPE indicó que las labores de investigación continúan en la zona, sin que hasta el momento se haya dado a conocer información sobre su paradero.

En redes sociales ha trascendido que las víctimas podrían ser turistas originarios del Estado de México; sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad.