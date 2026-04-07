$!Sin rastro de Aylin en Elota; desapareció hace 9 días

ELOTA.— La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó los mecanismos de búsqueda del Protocolo Alba para localizar a Aylin Camacho Rodríguez, de 24 años, quien desapareció a finales de marzo en la zona costera de Elota.

De acuerdo con el reporte, la joven fue vista por última vez el domingo 29 de marzo en un domicilio ubicado en Playa Ceuta. Sin embargo, no fue sino hasta este lunes 6 de abril cuando se formalizó la denuncia ante las autoridades, activándose de inmediato la alerta por el riesgo que corre su integridad física.

Aylin es de complexión robusta, mide 1.60 metros, tiene tez morena clara y el cabello ondulado color negro. Como seña particular que facilite su identificación, los familiares reportaron que tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con el nombre “Aylin”. Al momento de su desaparición, vestía una pantiblusa roja, pantalón azul y calzado deportivo color blanco.