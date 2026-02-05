Sin rastro de explosiones en el oriente de Culiacán la noche del martes

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) descartó el hallazgo de rastros de las presuntas explosiones reportadas a los números de emergencia durante la noche de este martes en Culiacán.

La dependencia confirmó a Noroeste que se recibieron llamadas al número de emergencias 9-1-1, las cuales, según denuncias ciudadanas, se concentraron en la región oriente de la capital.

Entre las zonas donde se reportaron las detonaciones se encuentran colonias como Las Quintas, Miguel Hidalgo, Guadalupe Victoria, La Amistad, La Limita de Itaje, así como el sector El Barrio.

Los reportes a las autoridades se realizaron cerca de las 22:00 horas del 4 de febrero, lo que generó movilización de personal en las zonas mencionadas, sin que se localizara algún punto de afectación.