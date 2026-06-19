$!Sin rastro de Timoteo: activan ficha de búsqueda tras privación de la libertad en Culiacán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha de localización para Timoteo Hernández Ibarra, de 31 años de edad, quien fue privado de la libertad la tarde del pasado 16 de junio cuando circulaba por la avenida Álvaro Obregón, frente al Instituto Tecnológico de Culiacán.
La activación de la ficha ocurre dos días después de que se reportó la desaparición del hombre, cuyo vehículo fue localizado abandonado y encendido debajo del puente peatonal que conecta con una plaza comercial en el sector Colinas de San Miguel.
De acuerdo con la información difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda, Timoteo fue visto por última vez el 16 de junio en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, en Culiacán, desconociéndose desde entonces su paradero.
La ficha señala que el hombre tiene 31 años, mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena claro, rostro ovalado, ojos café claros y cabello lacio color castaño oscuro.
Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul marino, camisa de color claro, zapatos negros y una gorra negra.
El hecho fue reportado alrededor de las 15:50 horas del martes, cuando autoridades recibieron el reporte de una presunta privación de la libertad sobre la avenida Álvaro Obregón.
En el lugar fue localizado un automóvil eléctrico JAC e10x en estado de abandono. Dentro de la unidad también fue encontrado el teléfono celular de la víctima.
La Comisión Estatal de Búsqueda solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a localizar a Timoteo. Cualquier dato puede ser reportado a las autoridades a través de los canales oficiales de búsqueda de personas desaparecidas.