$!Sin vida y con huellas de violencia encuentran cuerpo de un hombre cerca del basurón de Mazatlán

El hallazgo del cuerpo se reportó a las 07:00 horas de este jueves, indicando un tramo de la Avenida Francisco Madero Herrera, a la altura de Colonia Tercera Ampliación de Urías y muy cerca del acceso al basurón de Mazatlán.

MAZATLÁN._ Tirado a un costado de la avenida Francisco Madero Herrera y en la falda de un cerro cercano al basurón, fue localizado un hombre sin vida y con huellas de violencia.

El cuerpo se encontraba casi sobre la banqueta de la mencionada avenida, semidesnudo con aparentes huellas de violencia y entre bolsas de basura.

La zona fue acordonada por policías municipales que llegaron al lugar y resguardaron la zona hasta la llegada del personal Pericial de la Fiscalía General del Estado.

Elementos del Ejército se encargaron de implementar un cordón de seguridad en la zona del hallazgo.

Al momento se desconoce la identidad del occiso y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense.