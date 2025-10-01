Sinaloa acumula 14 feminicidios en septiembre, la cifra más alta del año

CULIACÁN. _ Durante el mes de septiembre de 2025, Sinaloa registró 14 feminicidios, la cifra mensual más alta del año, lo que eleva a 39 el número de casos acumulados entre febrero y septiembre. Este número ya supera el total anual de feminicidios registrados en 2023 (33 casos) y 2024 (31 casos), de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). La estadística oficial señala que septiembre cerró con 128 homicidios dolosos, mientras que el registro de Noroeste contabilizó 146. De estos, 140 corresponden a asesinatos directos y seis a hallazgos de osamentas o restos humanos en distintos puntos del estado. Los 14 feminicidios forman parte de esta cifra global registrada en la entidad.

Según el desglose mensual de la FGE para este año, en febrero se registraron cinco feminicidios; en marzo, dos; en abril, seis; en mayo, dos; en junio, cinco; en julio, cuatro; en agosto, uno, y en septiembre, 14 casos. Esta tendencia al alza ha encendido las alertas entre colectivos feministas y organizaciones civiles, especialmente porque Culiacán concentra un alto porcentaje de los casos. Activistas advirtieron que, de continuar este ritmo, la capital sinaloense podría posicionarse como el municipio con más feminicidios del país al cierre del año.