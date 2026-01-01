Sinaloa cierra 2025 con cinco homicidios y una osamenta hallada

Este 31 de diciembre, Sinaloa cerró el 2025 con un registro de cinco muertes y el hallazgo de una osamenta humana, en distintos puntos de la entidad, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según el informe diario de la dependencia, este miércoles se registraron dos homicidios: uno en la colonia Infonavit Solidaridad, en Culiacán, y otro sobre la carretera libre Mazatlán–Culiacán, en el municipio de San Ignacio.

A estos casos se suman dos fallecimientos más ocurridos en hospitales, como consecuencia de ataques armados perpetrados semanas atrás, informó la FGE.

Uno de ellos perdió la vida tras resultar herido en un ataque armado registrado el 2 de diciembre de 2025 en un expendio de la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán, hecho en el que también murieron otras dos personas.

El cuarto homicidio doloso corresponde a un conductor que fue atacado a balazos en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, el pasado 17 de diciembre, y que permanecía bajo atención médica.

Este miércoles también se localizó a una persona sin vida, envuelta en una cobija y plástico, sobre la autopista Culiacán–Mazatlán, a la altura del entronque hacia Villa Juárez. Sobre este hecho, la FGE informó que la causa de muerte está pendiente de determinar.

Asimismo, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, se localizó la osamenta de una persona.

En cuanto a otros delitos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículos en la Región Centro del estado recibió ocho denuncias por este delito, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró una denuncia en la Región Centro por el delito de privación ilegal de la libertad.