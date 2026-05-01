Sinaloa cierra abril con 132 homicidios; jornada violenta en Culiacán marca el fin de mes

CULIACÁN. _ El cierre de abril coincidió con una jornada violenta en Sinaloa. El día 30 se reportaron nueve personas asesinadas, siete víctimas de privación de la libertad, siete denuncias por robo de vehículo y el hallazgo de restos óseos en el municipio de Elota, en medio de los festejos por el Día del Niño.

Con este contexto, la entidad concluyó el mes con un total de 132 homicidios, de los cuales 119 corresponden a víctimas de asesinato y 13 a hallazgos en fosas clandestinas, de acuerdo con el recuento periodístico de Noroeste.

Entre las jornadas más violentas destaca el 30 de abril, cuando se reportaron nueve homicidios, todos en Culiacán, además del hallazgo de una osamenta y restos óseos en el municipio de Elota. El 24 de abril también registró nueve víctimas, mientras que el 9 de abril sumó siete y el día 21 contabilizó seis casos.

En comparación con meses anteriores, abril representa un repunte significativo en la incidencia de homicidios, luego de que marzo se posicionara como uno de los periodos con menor número de casos desde el inicio del conflicto en septiembre de 2024.

Respecto a víctimas mujeres, durante abril se documentaron 15 casos, de acuerdo con reportes periodísticos, de los cuales 14 ocurrieron en Culiacán. Entre estos hechos resalta el asesinato de cuatro mujeres en el mercado Rafael Buelna, en el centro de la capital, quienes fueron atacadas por un solo agresor. La Fiscalía General del Estado se inició carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

A la estadística mensual se suman los homicidios de tres elementos de las policías municipales de Escuinapa y Culiacán, con lo que suman 18 agentes asesinados en lo que va del presente año.

En materia de robo de vehículos, del 1 al 30 de abril se presentaron 131 denuncias en la Región Centro ante la Unidad Especializada en este delito. El día con mayor incidencia fue el 13 de abril, con 13 reportes, seguido del 6 de abril con 11 casos.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró 62 denuncias por privación de la libertad durante el mismo periodo. El 15 de abril fue el día con mayor número de reportes, con cinco casos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 166 asesinatos y 3 mil 688 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de abril de 2026 es de:

◉ 3,166 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 3,688 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)

◉ 10,909 vehículos robados (18.2 diarios)

◉ 3,531 personas detenidas (6.0 diarios)

◉ 184 personas abatidas