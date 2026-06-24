Sinaloa cierra jornada sin homicidios; reportan 6 privaciones de la libertad y 4 robos de vehículos

CULIACÁN. _ La jornada del martes 23 de junio concluyó en Sinaloa sin el registro de muertes violentas, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, las actividades delictivas mantuvieron movimiento en la zona centro de la entidad, principalmente en delitos patrimoniales y contra la integridad personal.

En su informe de hechos delictivos, el ente ministerial reporta que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro se recibieron formalmente cuatro denuncias por el despojo de unidades automotrices durante las últimas veinticuatro horas.

De forma paralela, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas dio apertura a seis carpetas de investigación en la misma Región Centro, correspondientes a denuncias por el delito de privación de la libertad personal.

Desde que se desató la disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 434 asesinatos y 3 mil 990 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de junio de 2026 es de:

◉ 3,434 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 3,990 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)

◉ 11,649 vehículos robados (17.9 diarios)

◉ 3,680 personas detenidas (5.7 diarios)

◉ 194 personas abatidas