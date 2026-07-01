Sinaloa cierra junio con 146 homicidios y 137 robos de vehículos; Culiacán concentra la violencia

CULIACÁN. _ Sinaloa cerró junio con 146 homicidios, 73 denuncias por privación de la libertad y 137 denuncias por robo de vehículo, de acuerdo con el concentrado de los informes diarios de hechos delictivos emitidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el reporte correspondiente al 30 de junio, la FGE informó el asesinato de cinco personas en los municipios de Culiacán, Navolato y Escuinapa. Además, durante la jornada se presentaron tres denuncias por robo de vehículo y dos por privación de la libertad.

Según el informe ministerial, en Culiacán fue localizada sin vida una persona en la colonia Amistad; en Navolato, dos personas murieron tras ser atacadas y posteriormente ingresadas a la sala de urgencias de un hospital del municipio; mientras que en Escuinapa, dos hombres fueron asesinados en la colonia Gabriel Leyva.

Con estos hechos, junio concluyó con un total de 146 personas asesinadas en la entidad, lo que representa un promedio de 4.9 homicidios diarios. Los días de mayor incidencia fueron el 2 y 25 de junio, con 10 víctimas cada uno; el 6 de junio, con nueve; el 29 de junio, con ocho; y el 26 de junio, con siete.

En materia de privación de la libertad, la Fiscalía contabilizó 73 denuncias durante el mes. Los picos más altos se registraron el 15 y 23 de junio, con seis denuncias cada día, así como el 20 de junio, cuando se reportaron cinco casos.

Por otra parte, el robo de vehículos acumuló 137 denuncias en junio, manteniéndose como uno de los delitos de mayor incidencia, principalmente en la región centro del estado. Los días con más reportes fueron el 2, 22 y 24 de junio, con 10 denuncias cada uno; el 4 de junio, con nueve; y los días 1, 8 y 12 de junio, con ocho denuncias respectivamente.

Los saldos de la Ola

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 484 asesinatos y 4 mil 018 personas privadas de la libertad.

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de junio de 2026 es de:

◉ 3,484 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 4,018 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)

◉ 11,834 vehículos robados (18.0 diarios)

◉ 3,684 personas detenidas (5.6 diarios)

◉ 194 personas abatidas