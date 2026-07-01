Sinaloa concluye junio con 159 muertes violentas; Culiacán concentra la mayor incidencia

CULIACÁN. _ Sinaloa cerró junio con un total de 159 muertes violentas, de acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cifra que representa una disminución de apenas 3 por ciento en comparación con mayo.

El balance se desprende del reporte diario elaborado por Noroeste, con base en información de fuentes oficiales, colectivos de búsqueda y trabajo periodístico.

Con 159 muertes violentas en el estado, el promedio el mes que acaba de terminar es de 5.3 diarias.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 489 asesinatos.

Las privaciones de la libertad también mantuvieron una incidencia elevada al cierre del mes de junio, con 115 casos documentados: 73 denuncias fueron oficializadas por la FGE y 42 casos fueron reportados por colectivos de búsqueda.

De acuerdo con los registros acumulados, del 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas de búsqueda por personas privadas de la libertad, mientras que ante la Fiscalía General del Estado se han presentado 4 mil 20 denuncias relacionadas con este delito.

En materia de robo de vehículos, durante junio se contabilizaron 490 denuncias, según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, lo que equivale a un promedio de 16.3 unidades robadas por día.

Sin embargo, el concentrado de informes diarios de hechos delictivos de la Fiscalía General del Estado reporta 137 denuncias por robo de vehículo, correspondientes únicamente a la región centro del Estado.



Cinco homicidios durante el último día del mes

El informe ministerial correspondiente al 30 de junio señala que en Culiacán fue localizada sin vida una persona en la colonia Amistad; en Navolato, dos personas fallecieron tras ser atacadas a balazos y posteriormente ingresar a un hospital; mientras que en Escuinapa, dos hombres fueron asesinados en la colonia Gabriel Leyva.

Durante esa jornada, la Fiscalía reportó cinco víctimas de homicidio doloso, además de tres denuncias por robo de vehículo y dos denuncias por privación de la libertad.



Las cifras de la Fiscalía

De acuerdo con el acumulado de los informes de hechos delictivos de la Fiscalía General del Estado, junio concluyó con 146 víctimas de homicidio doloso. Los días con mayor incidencia fueron el 2 y 25 de junio, con 10 víctimas cada uno; el 6 de junio, con nueve; el 29 de junio, con ocho; y el 26 de junio, con siete homicidios.

En cuanto a las privaciones de la libertad, la Fiscalía acumuló 73 denuncias durante el mes. Los mayores registros se presentaron los días 15 y 23 de junio, con seis casos cada uno, y el 20 de junio, con cinco denuncias.

Respecto al robo de vehículos, la dependencia documentó 137 denuncias en junio. Los días con mayor incidencia fueron el 2, 22 y 24 de junio, con 10 reportes cada uno; el 4 de junio, con nueve; y los días 1, 8 y 12, con ocho denuncias, respectivamente.

No obstante, las estadísticas difundidas por la Fiscalía corresponden, en su mayoría, únicamente a las denuncias registradas en la región centro de Sinaloa, por lo que no reflejan la totalidad de los casos ocurridos en el estado. En contraste, los registros del SESNSP y el seguimiento periodístico difieren de las cifras oficiales de la Fiscalía de Sinaloa respecto al comportamiento de la incidencia delictiva en la entidad.



Los saldos de la Ola

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 484 asesinatos y 4 mil 018 personas privadas de la libertad.

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de junio de 2026 es de:

◉ 3,484 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 4,018 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)

◉ 11,834 vehículos robados (18.0 diarios)

◉ 3,684 personas detenidas (5.6 diarios)

◉ 194 personas abatidas