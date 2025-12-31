Sinaloa es el estado con más policías asesinados en 2025

De enero al 23 de diciembre de 2025, Sinaloa registró el homicidio de 47 elementos de diversas corporaciones de seguridad, cifra que posiciona a la entidad como la más mortífera para los agentes en el país.

Con este registro, el estado superó a Guanajuato, que encabezó la lista durante dos años consecutivos, de acuerdo con estadísticas de la organización Causa en Común.

La incidencia de ataques contra policías en Sinaloa muestra un aumento constante en el último trienio, de cinco víctimas en 2023 pasó a 16 en 2024, y alcanzó las 46 hasta casi finalizar 2025. Lo anterior representa un repunte del 220 por ciento entre 2023 y 2024, y del 187 por ciento en el último periodo anual.

Desde septiembre de 2024, el estado atraviesa una crisis de seguridad derivada de pugnas internas entre grupos de la delincuencia organizada. Esta situación ha elevado la cifra de bajas a 67 elementos de los tres niveles de gobierno en un lapso de 16 meses de violencia.

La fractura en los grupos delictivos, que se hizo pública el 9 de septiembre de ese año, desató una ola de violencia que acumula 2 mil 581 homicidios dolosos desde esa fecha. Bajo este contexto, 67 agentes han perdido la vida; el caso más reciente ocurrió este martes 23 de diciembre en el Centro de Culiacán, donde un policía municipal, identificado como Luciano “N”, fue privado de la vida a tiros.

Los ataques han afectado a corporaciones municipales, estatales, federales, de las fuerzas armadas y a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. La mayor concentración de agresiones se registra en la capital del estado, bajo modalidades que incluyen enfrentamientos, ataques directos o agresiones mientras los agentes se encontraban fuera de servicio o incluso en retiro.