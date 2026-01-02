Sinaloa inicia 2026 con ocho homicidios

El año 2026 inició en Sinaloa con un saldo de ocho personas sin vida, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Por estos hechos se iniciaron seis carpetas de investigación por homicidio doloso.
En Navolato, una persona fue localizada en la sindicatura de San Pedro.
En Culiacán, se reportaron cinco víctimas en distintos puntos del municipio: dos sobre la avenida Emiliano Zapata, en la sindicatura de Aguaruto; una más en la zona de Las Cribas de Acapulquito; otra en el fraccionamiento Zona Dorada; y se confirmó el fallecimiento de una persona a raíz de hechos registrados en la colonia Loma Rodriguera.
En Mazatlán, dos personas fueron localizadas en el fraccionamiento Urbi Villa del Real.
Además, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de restos óseos humanos en un predio ubicado en las inmediaciones de la localidad de Las Palmas, sindicatura de Eldorado, en Culiacán. Peritos trabajarán en la identificación y temporalidad de los restos.
También se confirmó el fallecimiento, en un hospital de Mazatlán, de una persona que había sido atendida tras hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2025. La carpeta quedó registrada con la fecha original y la causa de muerte continúa en análisis.
En el municipio de Rosario, en el poblado de Matatán, fue localizada sin vida otra persona, cuya causa de muerte permanece pendiente por determinar.
Asimismo, se registró una denuncia en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, y otra por privación de la libertad personal en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.
La FGE reiteró que la información proviene de denuncias formalizadas ante el Ministerio Público.