Sinaloa inicia 2026 con ocho homicidios

El año 2026 inició en Sinaloa con un saldo de ocho personas sin vida, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Por estos hechos se iniciaron seis carpetas de investigación por homicidio doloso.

En Navolato, una persona fue localizada en la sindicatura de San Pedro.

En Culiacán, se reportaron cinco víctimas en distintos puntos del municipio: dos sobre la avenida Emiliano Zapata, en la sindicatura de Aguaruto; una más en la zona de Las Cribas de Acapulquito; otra en el fraccionamiento Zona Dorada; y se confirmó el fallecimiento de una persona a raíz de hechos registrados en la colonia Loma Rodriguera.