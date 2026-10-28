Sinaloa registra 15 asesinatos en un día; Mazatlán concentra nueve

CULIACÁN. _ El martes 27 de octubre, Sinaloa vivió una de las jornadas más violentas desde septiembre de 2024, cuando comenzó la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa. En un solo día, 15 personas fueron asesinadas en distintos hechos registrados en la entidad, de acuerdo con un recuento periodístico de Noroeste. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres asesinadas en Mazatlán, municipio que concentró nueve homicidios durante la jornada, mientras que en Culiacán se registraron seis personas asesinadas.

La violencia se recrudeció durante la visita a Sinaloa del Secretario de la Defensa Nacional, el General de División Ricardo Trevilla Trejo, en una agenda para evaluar las acciones y estrategias de seguridad.

Trevilla Trejo estuvo en Mazatlán, donde realizó visitas de supervisión a las fuerzas desplegadas en el municipio, uno de los principales focos de violencia en la entidad. Sin embargo, durante esa misma jornada, el puerto registró nueve homicidios, en un contexto de violencia que persiste pese al despliegue de miles de elementos de las fuerzas federales en Sinaloa. La jornada comenzó con el hallazgo de una cabeza humana abandonada en las instalaciones del Palacio Municipal de Mazatlán. Más tarde, un joven fue asesinado a balazos afuera de su domicilio, en la colonia Independencia. También fueron asesinados dos hombres dentro de un taller mecánico del fraccionamiento Real del Valle, mientras que en el fraccionamiento La Foresta una mujer perdió la vida tras un ataque armado. En la colonia Juárez, un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida en una agresión a balazos. Otro ataque, en la colonia Ramón F. Iturbe, dejó un hombre muerto y otro lesionado.

A estos hechos se sumó el asesinato de una mujer en la colonia Flores Magón, así como el homicidio a balazos de un hombre en una parcela de la comunidad de Barrón, al sur del municipio. La concentración de hechos violentos en Mazatlán ocurrió mientras las autoridades mantienen un despliegue de fuerzas militares y federales para contener la violencia que afecta al puerto.

En Culiacán, la capital del estado, también se vivió una jornada marcada por asesinatos en distintos sectores de la ciudad. Entre los casos registrados se encuentra el hallazgo de un cuerpo envuelto en plástico y una cobija en la colonia Tierra Blanca, así como la localización de un cuerpo decapitado a un costado del río Culiacán, en la sindicatura de Aguaruto.

Además, un hombre fue asesinado dentro de una vivienda en la colonia Chulavista; otro fue atacado a balazos afuera de una escuela primaria en el Infonavit Barrancos, y un ciclista fue asesinado frente a la Feria Ganadera de Sinaloa.

En el mismo sector de Barrancos, un joven fue asesinado a tiros en un parque.

A los homicidios se sumaron ataques armados contra dos viviendas en Culiacán, así como la privación de la libertad de seis jóvenes en el fraccionamiento Villa del Real y de un hombre y una mujer en el fraccionamiento Colinas del Rey, ambos hechos ocurridos en la capital sinaloense.