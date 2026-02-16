Sinaloa registra cinco homicidios y tres privaciones de la libertad en un solo día

CULIACÁN. _ Sinaloa registró una jornada de cinco asesinatos este domingo 15 de febrero, con hechos localizados en los municipios de Culiacán, Escuinapa y Mocorito. Además de estos crímenes, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió tres denuncias por privación de la libertad personal y dos por robo de vehículo en la zona centro de la entidad.

En Culiacán, el ente investigador confirmó el hallazgo de una persona sin vida en el camino que conduce de La Loma de Rodriguera hacia Tepuche. Un segundo hecho se reportó en el sector Paseo Alameda, cerca de Las Cerezas; en este punto se identificó que la víctima de la agresión a balazos era un menor de 16 años, de nombre Axel Eduardo.