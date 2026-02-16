Sinaloa registra cinco homicidios y tres privaciones de la libertad en un solo día

CULIACÁN. _ Sinaloa registró una jornada de cinco asesinatos este domingo 15 de febrero, con hechos localizados en los municipios de Culiacán, Escuinapa y Mocorito. Además de estos crímenes, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió tres denuncias por privación de la libertad personal y dos por robo de vehículo en la zona centro de la entidad.
En Culiacán, el ente investigador confirmó el hallazgo de una persona sin vida en el camino que conduce de La Loma de Rodriguera hacia Tepuche. Un segundo hecho se reportó en el sector Paseo Alameda, cerca de Las Cerezas; en este punto se identificó que la víctima de la agresión a balazos era un menor de 16 años, de nombre Axel Eduardo.
La violencia se extendió al sur y norte del estado. En Escuinapa, las autoridades localizaron a dos personas fallecidas: una a la altura del poblado de Tecualilla y otra en La Tarjea. Por su parte, en el municipio de Mocorito, se reportó el hallazgo de un cuerpo en la localidad de El Nacimiento.
A estos hechos se suma el deceso de un hombre en un hospital de la capital sinaloense, quien permanecía bajo atención médica tras haber sido herido el pasado 13 de febrero en la colonia Renato Vega.
Respecto a los delitos contra la libertad y el patrimonio, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas documentó tres casos de privación de la libertad en la Región Centro, mientras que la unidad de robo de vehículos registró dos denuncias formales durante el domingo.